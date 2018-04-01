Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi yakınlarında, C.U.’ya ait çiftlikteki atlar, iddiaya göre, aç bırakılması üzerine telef olmaya başladı. Bu duruma fark eden çevredekiler de Orman ve Su İşleri 8’inci Bölge Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Çiftlik sahibi C.U.’nun Kazakistan’da olduğunun belirlenmesi üzerine müdürlük yetkililerince atlara yem bırakıldı.
Bölge müdürlüğü yetkilileri, atların sahiplendirilmesi için çiftlikte toplandığını; ancak çiftlik sahibinin hayvanların beslenmesine yeterince özen göstermediği için atların aç kaldığını belirlediklerini söyledi. Yetkililer, telef olan yaklaşık 10 atın ölüm nedeninin belirlenmesi için veteriner tarafından çalışma yapıldığını, çiftlik sahibi hakkında ise idari para cezası uygulanacağını belirtti. (DHA)
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