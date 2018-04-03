Konya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Konya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Operasyon, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Konya’da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir devam eden teknik ve fiziki çalışmanın tamamlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Konya’nın Beyşehir ilçesi merkezli yürütülen "Gün doğumu" adı verilen operasyon kapsamında Hüyük, Seydişehir ilçeleriyle Antalya ve Burdur illerinde daha önceden belirlenen farklı adreslerde yapılan aramalarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde polis narkotik köpeği Oskar’ın da katılımıyla yapılan aramalarda 1 paket 1,7 gram eroin, 1 paket halinde 4 gram esrar maddesi, 22 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulamaları tamamlanan 17 şüpheli getirildiği Beyşehir ilçesinde "Uyuşturucu imalatı ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan 3’ü savcılık sorgulamasının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K., U.S., A.A., Ş.T., E.K., İ.S., H.K., K.K. ve U.B. tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderilirken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan 2 kişinin de halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.