Konya merkezli 31 ilde 'mahrem imamlara' operasyon: 124 gözaltı kararı

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 31 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 124 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin imamlık yaptığı askerler arasında generallerin de olduğu ifade edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün TSK'daki personele 'Mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 124 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Konya merkezli 31 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askerlere genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında 'Mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin imamlık yaptıkları askerler arasında generallerin de bulunduğu belirtildi.

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