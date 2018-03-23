Konya merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 10 muvazzaf askere gözaltı

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 9 astsubay ve 3 subay hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya, Ankara, İzmir ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına aldı. 2 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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