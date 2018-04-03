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Konya merkezli ByLock operasyonu: 59 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ’ByLock’ kullanan farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli ByLock operasyonu: 59 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ’ByLock’ kullanan farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 30’u yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve "Bylock" programı kullandıkları iddia edilen öğretmen, avukat, doktor gibi farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ’da düzenlenen operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 30 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 29 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya merkezli ByLock operasyonu: 59 gözaltı kararı

Konya merkezli ByLock operasyonu: 59 gözaltı kararı

Konya merkezli ByLock operasyonu: 59 gözaltı kararı

Konya merkezli ByLock operasyonu: 59 gözaltı kararı

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