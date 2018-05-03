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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında yakalama kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

KONYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği, 'kripto' olarak bilinen 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında yakalama kararı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği, 'kripto' olarak bilinen 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Askerlerin gözaltına alınması için 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerler ile örgütün 'mahrem imam'larının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucu örgütün TSK'ya yerleştirdiği kişiler tespit edildi. TSK'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite eğitimleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içinde başta 'talebe mesullüğü' olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin, örgütün 'ışık evleri' olarak nitelendirilen evlerde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, 'şakirtlik' seviyesi yüksek olan, 'talebe mesullüğü' ve 'asker abiliği' yapmış kişiler oldukları iddia edildi.
TSK'ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen, 'mahrem yapılanma' içinde bulunan, aralarında mesleğinden ihraç edilenler ile muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından bugün Konya merkezli 34 ilde, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında yakalama kararı

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