HABER

Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60’a yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:45 | Son Güncelleme

Konya merkezli 33 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 60’a yükseldi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin ’Konya il yapılanmasına’ yönelik Konya merkezli 33 ilde 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60’a yükseldi

Konya merkezli 33 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 60’a yükseldi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin ’Konya il yapılanmasına’ yönelik Konya merkezli 33 ilde 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya’da 41, diğer illerde 39 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 28 olan gözaltı sayısı yeni gözaltılarla birlikte 60’a yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 20 şüphelinin de yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yozgat'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

Yozgat'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

82 yaşındaki dayısını boğazını keserek öldüren sanık için rapor bekleniyor

82 yaşındaki dayısını boğazını keserek öldüren sanık için rapor bekleniyor

Çeşme'de 55 kaçak yakalandı

Çeşme'de 55 kaçak yakalandı

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

Sibel Çelik davasında sanığın cep telefonu incelenecek

Sibel Çelik davasında sanığın cep telefonu incelenecek

Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.