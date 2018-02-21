Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60’a yükseldi

Konya merkezli 33 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 60’a yükseldi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin ’Konya il yapılanmasına’ yönelik Konya merkezli 33 ilde 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya’da 41, diğer illerde 39 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 28 olan gözaltı sayısı yeni gözaltılarla birlikte 60’a yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 20 şüphelinin de yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.
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