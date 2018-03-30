HABER

Konya merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:12 | Son Güncelleme

Konya merkezli Antalya ve Burdur illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen “Gündoğumu” adı verilen operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon için harekete geçti.

Konya merkezli Antalya ve Burdur illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen “Gündoğumu” adı verilen operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon için harekete geçti. Konya’nın Beyşehir ilçesi merkezli yürütülen operasyon kapsamında, Hüyük ve Seydişehir ilçeleri ile Antalya ve Burdur illerinde daha önceden belirlenen farklı adreslere yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği Oskar’ın da katılımıyla yapılan aramalarda 1 paket 1,7 gram eroin, 1 paket halinde 4 gram esrar maddesi, 22 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Beyşehir ilçesine getirilen şüpheliler, Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin sorgulamalarının Konya’ya götürülerek İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacağı öğrenildi.

Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldiMilletvekilleri nikaha eşofmanla geldi
MİT operasyon düzenledi!MİT operasyon düzenledi!
Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.