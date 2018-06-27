HABER

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 05:22 | Son Güncelleme

Meteorolojinin uyarısıyla İstanbulluları alarma geçiren dolu yağışı, İstanbul'da değil, Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana geldi. Konya’nın Derbent İlçesi’nde yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Manisa’nın Selendi İlçesi’nde önceki akşam etkili olan dolu yağışı nedeniyle çiftçilerin geçim kaynağı olan tütün zarar gördü. Malatya, Kars ve Edirne ise sele teslim oldu.

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Konya’nın Derbent İlçesi’nde yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı. İlçe haziran ayında beyaza bürünürken taşkınlar yaşandı. Tarlalar su altında kaldı, meyve bahçeleri ile ilçe merkezindeki altyapı da zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları başladı. Manisa’nın Selendi İlçesi’nde önceki akşam etkili olan dolu yağışı nedeniyle özellikle çiftçilerin geçim kaynağı olan tütün zarar gördü. Sağanak yağmur nedeniyle de bazı ev ve işyerlerini su basarken yollar çamur deryasına döndü.

MALATYA VE KARS’TA SEL

Kars’ın Selim İlçesi’nde şiddetli sağanak ve dolu sonrası oluşan sel, Gürbüzler, Tuygun, Baykara ve Bozkuş köylerinde çok sayıda ev ve ahırda su baskınına neden oldu. Köylerdeki hastalar hastanelere sevk edilirken, evi oturulmaz durumda olan vatandaşlar ise Selim Öğretmenevi’ne yerleştirildi. Evlerini terk etmek istemeyenlerin de yakınlarının yanında konaklamaları sağlandı. AFAD köylerde hasat tespit çalışması yaptı.

Malatya’nın Darende İlçesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, sel tarım arazilerine zarar verdi. Ağılyazı Köyü Muhtarı Mehmet Salbaş, “3 aile selden etkilendi, ev ve ağılları su bastı. Yollarımız selden sonra kullanılamaz hale geldi” dedi. Edirne’de ise kuvvetli yağış ve dolu su baskınlarına neden oldu.

İstanbul’da beklenen dolu yağışına karşı Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda megafonla anons yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Zabıta aracından yapılan anonslarda, “Meteorolojik verilere göre bugün şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Gerekli tedbirlerinin alınması önemle rica olunur” denildi. Esnaf, zabıtanın uyarısı üzerine tezgâhları dükkânların iç kısmına aldı. AKOM’dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise dolu diskinin en düşük seviyeye indiği duyuruldu.

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldıVatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

HALI, KİLİMLİ SİGORTA

İstanbul’da galericiler, doludan zarar görmemesi için araçları baloncuklu naylon, paspas ve straforla korumaya aldı. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre sokaklar halı, karton ve güneşliklerle örtülü araçlarla doldu. Bakırköy’de araçlar seccade ve halılarla örtüldü. Bazı sürücüler araçları üstgeçitlerin altına park ederken, kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşandı. Avcılar Belediyesi’nin kapalı halk pazarı otoparka dönüştürüldü.

DÜZCE'DE YAĞIŞLAR HAYATI FELÇ ETTİ

Düzce’de bir anda bastıran yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına döndürdü. Caddeler sular altında kalırken, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Düzce’de fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu

Düzce’de bir anda bastıran fırtına ve yağış hayatı felç etti. Meteoroloji Müdürlüğünün fırtına ve dolu yağacak uyarısının ardından kentte sürücüler araçlarını kapalı otoparka çekmek için büyük çaba sarf etti. Kapalı otoparklara giremeyen birçok vatandaş ise araçlarını battaniye ve brandalarla kapatarak korumaya çalıştı.

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralıKomşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı
Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktıKaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolu yağışı Meteoroloji konya derbent Manisa selenti hava durumu Düzce

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

CHP'de olağanüstü toplantı! Muharrem İnce taraftarları ve Kılıçdaroğlu muhalifleri disipline mi gönderilecek?

CHP'de olağanüstü toplantı! Muharrem İnce taraftarları ve Kılıçdaroğlu muhalifleri disipline mi gönderilecek?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

İlginizi Çekebilir

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Kocaeli'de linç girişimi! Çocuklara istismarda bulunduğu iddia şahsı mahallelinin elinden alamadılar!

Kocaeli'de linç girişimi! Çocuklara istismarda bulunduğu iddia şahsı mahallelinin elinden alamadılar!

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Şanlıurfa'da korkunç olay! Serumu çıkarmaya çalına hemşir, makasla bebeğin parmağını kesti

Şanlıurfa'da korkunç olay! Serumu çıkarmaya çalına hemşir, makasla bebeğin parmağını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.