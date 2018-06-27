Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Konya’nın Derbent İlçesi’nde yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı. İlçe haziran ayında beyaza bürünürken taşkınlar yaşandı. Tarlalar su altında kaldı, meyve bahçeleri ile ilçe merkezindeki altyapı da zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları başladı. Manisa’nın Selendi İlçesi’nde önceki akşam etkili olan dolu yağışı nedeniyle özellikle çiftçilerin geçim kaynağı olan tütün zarar gördü. Sağanak yağmur nedeniyle de bazı ev ve işyerlerini su basarken yollar çamur deryasına döndü.

MALATYA VE KARS’TA SEL

Kars’ın Selim İlçesi’nde şiddetli sağanak ve dolu sonrası oluşan sel, Gürbüzler, Tuygun, Baykara ve Bozkuş köylerinde çok sayıda ev ve ahırda su baskınına neden oldu. Köylerdeki hastalar hastanelere sevk edilirken, evi oturulmaz durumda olan vatandaşlar ise Selim Öğretmenevi’ne yerleştirildi. Evlerini terk etmek istemeyenlerin de yakınlarının yanında konaklamaları sağlandı. AFAD köylerde hasat tespit çalışması yaptı.

Malatya’nın Darende İlçesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, sel tarım arazilerine zarar verdi. Ağılyazı Köyü Muhtarı Mehmet Salbaş, “3 aile selden etkilendi, ev ve ağılları su bastı. Yollarımız selden sonra kullanılamaz hale geldi” dedi. Edirne’de ise kuvvetli yağış ve dolu su baskınlarına neden oldu.