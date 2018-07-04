HABER

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

Konya'nın Yunak ilçesinde sıkça görülmeye başlayan ve et yediği iddia edilen böcek türü paniğe neden oldu.

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Halk arasında; Böğü, Sarı Kız, Sarı Ömer ve et yiyen örümcek olarak bilinen böceğin Yunak'ta çokça görülmeye başlaması üzerine Yunak Kaymakamlığı zehirli olduğu ve ısırdığı yeri çürütmeye başladığı iddia edilen böcekle ilgili uyarılarda bulundu.

İNSANI ÖLDÜREBİLİYOR

Yunak Kaymakamlığının vatandaşlara yaptığı uyarıda, "Genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Sarı Ömer örümceği, zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile besleniyorlar. Bu nedenle et parçalarını kolayca kopara biliyorlar. Bir insan eli kadar boyu olan Sarı Ömer örümceği; böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Hatta Sarı Ömer örümceği, akrep bile avlayabiliyor. Sarı Ömer örümceğinin diğerlerinden ayıran en önemli ve tehlikeli özelliği ise saldırgan bir yapıya sahip olması. Güçlü çene yapısına sahip olan Sarı Ömer örümceği, kendisinden büyük canlılara bile saldırmaktan çekinmiyor. Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın bu böcek türünü gördüğünde ellerine almamaları, uzaklaşmaları ve hemen belediye ekiplerine haber vermeleri rica olunur" ifadelerini kullanıldı.

Böceği görüp öldüren vatandaşlar ilgili kurumlara haber verdiklerini, tedirgin olduklarını ve acilen bir önlem alınması gerektiğini belirtti.

İHA

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Samsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdüSamsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdü
İş makinesi altında kalan 2 işçi öldüİş makinesi altında kalan 2 işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Örümcek Konya yunak Sarı Ömer Güneydoğu Anadolu

En Çok Okunan Haberler

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.