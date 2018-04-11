Konyaaltı Belediyesi’ne Isparta’dan kardeş belediye

Konyaaltı Belediyesi ile Isparta Yenişarbademli Belediyesi arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “kardeş belediye ” protokolü imzalandı.

Konyaaltı ile Isparta’nın Yenişarbademli İlçesi kardeş şehir oldu. Konyaaltı Belediyesi ile Yenişarbademli Belediyesi arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kardeşlik protokolü imzalandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem, Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda düzenlenen törenle protokole imza attı.

Başkan Muhittin Böcek, “Konyaaltı’nda yaptığımız çalışmalar bölge halkımız tarafından takdirle karşılandı. İlçemiz her yıl gelişerek büyüdü. Antalya’nın en modern ilçesi konumuna geldi. Şimdide Yenişarbademli halkı ve Yenişarbademli Belediyesi ile daha fazla iletişim kurarak, o yöredeki insanlarımızın yaşam standartlarıyla birlikte hayatını kolaylaştıracak projelere destek vermeyi planlıyoruz. İki Belediyemiz arasında imzalanan bu protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konyaaltı Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalamaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem de “Sayın Başkanımıza, kardeş şehirler arasına bizleri de dahil ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu kardeşliğin ömür boyu devam etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İki ilçe arasındaki kardeş şehir protokolün imzalanmasının ardından Başkan Muhittin Böcek ve Mustafa Erdem günün anısına karşılıklı olarak hediyeleştiler.