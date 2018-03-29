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Konya'da 2 takside kaçak 10 Afgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 20:14 | Son Güncelleme

KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği, Konya'ya inşaatlarda çalışmak için geldiği belirtildi.  Olay, saat 16.30 sıralarında, Ankara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği, Konya'ya inşaatlarda çalışmak için geldiği belirtildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Ankara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Havalimanı yakınlarında devriye görevi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, yanlarından geçen Ankara plakalı taksinin içindekilerden şüphelendi. Daha sonra aynı yerden geçen, Ankara plakalı başka taksinin içindeki kişilerden de şüphelenen ekipler, araçları takibe aldı. Taksi sürücüleri, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Terörle mücadele ekipleri başta olmak üzere çok sayıda polis ekibinin takip ettiği sürücüler, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde durduruldu. Polisten kaçan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu toplam 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmadı. Kaçakların, Ağrı üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, Konya'ya da inşaatlarda çalışmak için geldiği ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kaçak 10 Afgan, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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