HABER

Konya'da 4 araçlı kaza: 1 çocuk ölü, 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 01:54 | Son Güncelleme 6 saat önce

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılara yardım amacıyla duran otomobilin içinde bulunan Eslem Sena Uyanık (5), bir başka aracın çarpması sonucu camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Kazada diğer araçlardaki 18 kişi de yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 78'inci kilometresinde meydana geldi. Adil Coşkun Sel (39) yönetimindeki 42 GN 733 plakalı TIR, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Arkasından gelen sürücüsü belirlenemeyen 68 S 3021 plakalı midibüs, TIR'a çarpmamak için manevra yapıp, yolun sağına park etmek isterken arkasından gelen Mardin Seyahat'e ait Abdülrezak K.'nin kullandığı 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü, midibüse çarptı. Midibüs de, yoldan geçerken kazaya yardım etmek için duran Tunahan Uyanık'a (43) ait park halindeki 41 AC 008 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi.

OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADI

Otomobilin arka koltuğunda oturan Eslem Sena Uyanık (5), çarpmanın şiddetiyle arka camdan fıryalarak devrilen midibüsün altında kaldı. Vinç yardımıyla kaldırılan midibüsün altından çıkarılan Eslem Sena Uyanık, ambulansla kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastenesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada TIR, otobüs ve midibüs sürücüleriyle birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÜŞEMEMESİ İÇİN OTOMOBİLİN İÇİNDE BIRAKMIŞLAR

Tunahan Uyanık'ın, kazayı görüp, yardım etmek için otomobilini park ettikten sonra eşi Ünzüle Uyanık (40) ve kızı Ayşe Uyanık (19) ile otomobilden indikleri, küçük Eslem Sema'yı da üşümemesi için araçta bıraktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Bülent Ersoy’dan kötü haber

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.