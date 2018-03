Konya’da 4,5 kilo eroin ele geçirildi

Konya’da bir otomobilde 4,5 kilogram eroin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobille Van’dan uyuşturucu madde sevkıyatının gerçekleşeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kent merkezi girişinde 34 RV 6485 plakalı otomobili durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada otomobilin arka koltuğunda 8 paket halinde 4,5 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Rahmi T., Eyüp C., Nuriye C., Yakup C. ile Nurdan C. ise gözaltına alındı.