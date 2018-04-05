Konya’da 6 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi profesör kimliğiyle yakalandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evden kaçarken devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin üzerinden profesör kimliği çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurağıl Mahallesi’nde devriye gezen Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, bir eve arka bahçe duvarından atlayarak giren şahsı takibe aldı. Ev sahibi Murat S.’nin bahçede çalıştığı sırada kendisini fark ettirmeden girdiği evden pantolonunun cebinden 275 lira parayı çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kaçmak isterken yakalandı. Yakalanan şahıs kendisine ait olmayan kimlikle kendisini profesör Ş.D. olarak tanıtınca jandarma şüphelenerek kimlik tespiti yaptı. Araştırmanın sonucunda şüphelinin asıl kimliğinin Hasan Y. olduğunu ve 6 farklı suçtan yakalaması olduğununu, 3 ayrı dosyadan da kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğunu belirledi.

4 yıl profesör kimliğiyle kaçmış

Şahsın gösterdiği kimliğin 2014 yılında hırsızlık için Konya’da evine girdiği ve bir üniversitede profesör olan Ş.D.’ye ait olduğunu belirlendi. Ayrıca jandarma, profesörün evinden çalınan eşya ve kimliğinin de bu şekilde şüpheli tarafından çalındığını ortaya çıkarmış oldu. 4 yıldır bu kimlikle saklandığı anlaşılan şüpheli Hasan Y., İlçe Jandarma Komutanlığında yürütülen işlemlerinin ardından "hırsızlık ve evrakta sahtecilik" suçlamasıyla Beyşehir Adliyesine sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.