HABER

Konya'da 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanlığı'nca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 3 ülkenin katıldığı 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatının 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda devam ettiği duyuruldu.

Konya'da 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatı

KONYA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığı'nca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 3 ülkenin katıldığı 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatının 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda devam ettiği duyuruldu.
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, 2009 yılından itibaren gerçekleştirilen 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatının Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başladığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde yapılan, personel kurtarma usullerinin denendiği ve Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Suudi Arabistan'ın silahlı kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikatın 6 Temmuz günü sona ereceği açıklandı.

FOTOĞRAFLI

Konya'da 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatıKonya'da 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatıKonya'da 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatıKonya'da 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatı

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulduSerinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Göbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeGöbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.