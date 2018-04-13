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Konya'da arazi kavgası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

KONYA'da, iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan  kavgada kalbinden bıçaklanan Hüseyin Gezer (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da arazi kavgası: 1 ölü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Hüseyin Gezer (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay öğle saatlerinde, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüşvan Gezer ve oğlu Hüseyin Gezer, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ramazan O. ve oğlu Hüseyin O. (19) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin O., Gezer'i kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gezer, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Hüseyin O. ise jandarma tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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