Konya’da ateşle kontrol edilirken patlayan tüp evi kül etti

Konya’nın Derebucuk ilçesinde ateşle kontrol edildiği iddia edilen tüpün patlaması sonucu çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ş.’ye ait iki katlı evde iddialara göre, değişim sonrasında ateşle kontrol edilen tüp alev alarak patladı. Patlaması sonrası çıkan yangında ev sahibi ve eşi kendilerini dışarıya atarak kurtuldu. İhbar üzerine yangın, Derebucak ve Beyşehir ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Yangınla ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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