HABER

Konya’da ateşle kontrol edilirken patlayan tüp evi kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 18:24 | Son Güncelleme

Konya’nın Derebucuk ilçesinde ateşle kontrol edildiği iddia edilen tüpün patlaması sonucu çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ş.’ye ait iki katlı evde iddialara göre, değişim sonrasında ateşle kontrol edilen tüp alev alarak patladı.

Konya’da ateşle kontrol edilirken patlayan tüp evi kül etti

Konya’nın Derebucuk ilçesinde ateşle kontrol edildiği iddia edilen tüpün patlaması sonucu çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ş.’ye ait iki katlı evde iddialara göre, değişim sonrasında ateşle kontrol edilen tüp alev alarak patladı. Patlaması sonrası çıkan yangında ev sahibi ve eşi kendilerini dışarıya atarak kurtuldu. İhbar üzerine yangın, Derebucak ve Beyşehir ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Yangınla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da ateşle kontrol edilirken patlayan tüp evi kül etti

Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!
Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.