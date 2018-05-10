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Konya'da bağ evine uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

KONYA'da polisin bir bağ evine düzenlediği operasyonda 4 kilo kubar esrar, 3 bin 600 kök Hint keneviri ve 18 tüfek ele geçirildi.

Konya'da bağ evine uyuşturucu operasyonu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin bir bağ evine düzenlediği operasyonda 4 kilo kubar esrar, 3 bin 600 kök Hint keneviri ve 18 tüfek ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi'ndeki bir bağ evinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda, evde bulunan Altan A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bahçeye ekili 3 bin 600 kök Hint keneviri, evin farklı yerlerine gizlenen yaklaşık 4 kilo kubar esrar, 18 tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelinin kenevir tohumlarını ise sigara paketlerinin içerisine sakladığı görüldü.
Gözaltına alınan Altan A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Konya'da bağ evine uyuşturucu operasyonuKonya'da bağ evine uyuşturucu operasyonuKonya'da bağ evine uyuşturucu operasyonuKonya'da bağ evine uyuşturucu operasyonu

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