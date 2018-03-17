Konya’da benzinlik yazıhanesinde çıkan yangın korkuttu

Konya’da bir benzinliğin yazıhanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi üzerinde bulunan bir benzinliğin yazıhanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan benzinliğin yazıhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri ise benzinlik önünde bulunan caddeyi herhangi bir patlama olasılığına karşın yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri işyerinin kapısının kilitli olması nedeniyle işyerinin girişinde bulunan kepengi keserek içeri girdi. İtfaiyenin müdahalesinin alevler benzinliğe sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Otomobili forkliftle kaldırıp çekmeye çalıştı

Yanan işyerinin hemen altında bulunan 06 RY 805 plakalı otomobil sahibine polis ekipleri ulaşmaya çalıştı. Bu sırada bir kişinin ise itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yerde bulunan otomobili forkliftle kaldırarak kenara çekmeye başladı. Bunun üzerine itfaiye aracından “Elleme elleme zararı yok dursun tamam” şeklinde anons edildi. Bunun üzerine forklift içinde bulunan kişi aracı bıraktı.

Yangın, itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.