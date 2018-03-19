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Konya’da çalınan inekler görme engelli sahibine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde görme engelli bir vatandaşın geçtiğimiz ay çalınan inekleri, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, 9 Şubat 2018 tarihinde ilçeye bağlı Karabulut Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan görme engelli Erdal Temirciöz’ün ahırından 2 inek çalındı.

Konya’da çalınan inekler görme engelli sahibine teslim edildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde görme engelli bir vatandaşın geçtiğimiz ay çalınan inekleri, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, 9 Şubat 2018 tarihinde ilçeye bağlı Karabulut Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan görme engelli Erdal Temirciöz’ün ahırından 2 inek çalındı. Hırsızlar E.M.O (16) ve O.Y. (17) Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Çalınan inekleri aramayı sürdüren jandarma ekipleri, inekleri de bularak sahibi Erdal Temirciöz’e teslim etti.
İneklerine kavuşan Erdal Temirciöz, “Ben görme engelliyim bütün geçim kaynağım hayvanlarım”diyerek, “Çalınan mallarımızı jandarma ekipleri geniş çaplı araştırmalar sonucu tespit edip bulmuşlar. Mallarımızı oradan teslim aldık. Jandarmadan, devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun” dedi.

Konya’da çalınan inekler görme engelli sahibine teslim edildi

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