HABER

Konya’da cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 13:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir yakınlarının cenazesinden dönenlerinin içinde bulunduğu minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 14 kişi yaralandı.Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Konya-Adana Karayolu Türkmen Kavşağı’nda meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir yakınlarının cenazesinden dönenlerinin içinde bulunduğu minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 14 kişi yaralandı.
Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Konya-Adana Karayolu Türkmen Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Meri İ. (29) idaresindeki 45 NA 068 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Zeki T. yönetimindeki 33 CVF 77 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direksiyon başında sıkışan sürücü Meri İ.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste bulunanların Ereğli’nin Zengen Mahallesi’nde oturan bir yakınlarının cenazesine geldikleri ve Manisa’ya döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
UBER'e bir günde iki kötü haberUBER'e bir günde iki kötü haber
Sıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldülerSıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.