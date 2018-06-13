Konya'da CHP'nin seçim koordinasyon merkezine saldırı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da gece yarısından sonra CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ne saldıran kalabalık bir grup, partili 4 genci dövüp, eşyalara zarar verdi. CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, organize ve planlı bir saldırı olduğunu ileri sürerek, ''Yaptıkları iş doğru değil. Bu saldırıyı organize edenler arasında Ak Parti İl Gençlik Kolları başkan yardımcısının da olduğu açıktır. Bu mafya türü bir seçim kampanyasıdır" dedi. CHP İl Başkanlığı'nın merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'ndeki İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ne saat 00.30 sıralarında kalabalık bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganlar partili 4 genci dövüp, eşyalara ve parti bayraklarına zarar verdi. CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, parti yöneticileriyle birlikte saldırın yaşandığı yerde basın toplantısı düzenledi. Milli ittifakta yer alan İYİ Parti ve Saadet Parti temsilcileri de toplantıya katılarak destek oldu. Abdüllatif Şener, saldırının planlı ve organize şekilde gerçekleştiğini ileri sürdü. AK PARTİLER TARAFINDAN YAPILDIĞI İDDİASI Saldırının Konya halkıyla ilgisinin olmadığını belirten Şener, ''Binlerce insanın sürekli kucakladığı, yakınlık gösterdiği bir kampanyada birkaç kişinin saldırgan tutumu, bu kardeşlik kentine yakışmaz bir tutumdur'' dedi. Saldırının 100'ün üzerinde kişi tarafından gerçekleştiğini ifade eden Şener, şöyle konuştu: ''Bu saldırıların tamamında Ak Parti'de görev alan kişiler tarafından yapıldığı açıktır. Buraya yapılan saldırıyı organize eden, daha önce Sille'deki seçim programımızın sonrasında, biz tam arabaya binerken, etrafımı saran gençler arasında olan Ak Parti'de il gençlik kolları başkan yardımcısı olduğunu biliyoruz. Burada çekilen fotoğraflarda da bu tespit edilmiştir. Mobese kameralarında açık seçik tespit etmiştir. Konunun adli yönü emniyetimizin, yargı mensuplarının karara bağlayacağı bir konudur." Saldırıya tepki gösteren Şener, ''Böyle bir yöntem olmaz. Böyle bir şiddete başvurarak sürdürülen seçim kampanyası mafya türü bir seçim kampanyası olur" şeklinde konuştu. Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı belirtildi.



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