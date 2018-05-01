Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Hasan DÖNMEZ- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyadan propagandasını yapanlara yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 9’u gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya üzerinden DEAŞ’ın propagandasını yaptığı ileri sürülen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, sabah saatlerinde, Özel Harekat polisleri eşliğinde, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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