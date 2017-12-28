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Konya'da ev yangını: 4 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 10:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu öldü, anne ile 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Cafer Salır'a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Baba ve 3 oğlunun cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Salır ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Konya Ilgın

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Allah rahmet eylesin çok kötü bir ölüm. yaralılara Allah tan şifa niyaz ederim
Allahım sen kimseyi evlat acısıyla sınama.. Allah o kadının yardımcısı olsun..
Allah rahmet eylesin, geride kalanlara Allah SABIR versin
çok buyuk acı Allah sabır versin inş. kimseye de vermesin böle bir acı inş
of of allah gani gani rahmet eylesin :( yazık yaaa mekanları cennet olsun :(
SURİYELİ YA DA KÜRDO İSE SORUN YOK
@mavidelgec buraya insanlar yorum yapabilir, sen değil
offf çok acı yhaaa
Allah rahmet eylesin. Anne ve çocuğuna şifa ile sabır versin. Haber öyle basit verilmiş ki saati ve yangının sebebi (aslında gün ağarmadan bilinmez.) belli değil.
olay yeri akkonya olduğu için acaba arkasından ne çıkacak diye düşünüyor insan
allah sabır versin
mekanları cennet olsun nur içinde yatsınlar inşallah
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