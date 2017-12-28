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Konya'da feci kaza! Duyar duymaz geldiler ama...

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 09:01 | Son Güncelleme 5 saat önce

Konya’da iddiaya göre hatalı dönüş yapmaya çalışan bir TIR'a karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya-Afyon Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyon’dan Konya istikametine seyir halinde olan Sadık K.(54) idaresindeki 42 BSV 06 plakalı TIR iddiaya göre hatalı dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Fatih E. idaresindeki 35 AEU 63 plakalı otomobil çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hurda yığınına dönen otomobildeki Uğur Acar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan yaralılardan Lafif Ö.(17), Ali A. (18) ve durumu ağır olan Fatih E. ise Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer taraftan olay yerine gelen yaralıların yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle ekipler tarafından kontrollü olarak tek şerit halinde sağlanan trafik akışı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

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Konya Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bı kazadan sağ çıkanlar acilen namaza başlamalı. öldürmeyen Allah bu araçtan da sağ çıkartıyor
BUNLARIN KASKOSU 5000 BİN TL OLSUN
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