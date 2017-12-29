Konya'da FETÖ operasyonu: 10'u muvazzaf asker 13 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA merkezli 2 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri personeline yönelik yapılan operasyonda 10'u muvazzaf asker 13 kişi gözaltına alındı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışma sonrası Hava Kuvvetleri'nde görevli 'mahrem asker' olarak bilinen 10 muvazzaf astsubay ile 2'si öğretmen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Konya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı
HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var
İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!
Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı
Adana'da mide bulandıran görüntü!
Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi
Ünlü isim kabına sığmadı!
Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı
Bu kez de o 'aşka' geldi
MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum