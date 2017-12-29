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Konya'da FETÖ operasyonu: 10'u muvazzaf asker 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 00:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA merkezli 2 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri personeline yönelik yapılan operasyonda 10'u muvazzaf asker 13 kişi gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışma sonrası Hava Kuvvetleri'nde görevli 'mahrem asker' olarak bilinen 10 muvazzaf astsubay ile 2'si öğretmen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Konya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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