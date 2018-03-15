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Konya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:30 | Son Güncelleme

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, “Bylock” kullanıcısı oldukları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Konya’da ’Bylock’ programı kullandıkları iddia edilen, FETÖ/PDY’ye üye olduğu belirtilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, “Bylock” kullanıcısı oldukları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Konya’da ’Bylock’ programı kullandıkları iddia edilen, FETÖ/PDY’ye üye olduğu belirtilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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