Konya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, “Bylock” kullanıcısı oldukları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Konya’da ’Bylock’ programı kullandıkları iddia edilen, FETÖ/PDY’ye üye olduğu belirtilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
Menbiç görüşmesi ertelendi!
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum