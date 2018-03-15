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Konya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 14 kişi, örgütün 'ByLock' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 14 kişi, örgütün 'ByLock' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında örgütün 'ByLock' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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