Konya’da FETÖ/PDY soruşturmalarında son durum

Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan kişi sayısının 2 bin 453 olduğu açıklandı.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Nisan 2018 tarihi itibariyle Konya’da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayıları açıklandı. Açıklamada, Konya’da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak, görevden uzaklaştırılan kişi sayısının 817 olduğu belirtilerek, "Tutuklanan kişi sayısı 2 bin 453, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 672’dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.