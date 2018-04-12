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Konya’da FETÖ/PDY soruşturmalarında son durum

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan kişi sayısının 2 bin 453 olduğu açıklandı.Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Nisan 2018 tarihi itibariyle Konya’da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayıları açıklandı.

Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan kişi sayısının 2 bin 453 olduğu açıklandı.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Nisan 2018 tarihi itibariyle Konya’da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayıları açıklandı. Açıklamada, Konya’da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak, görevden uzaklaştırılan kişi sayısının 817 olduğu belirtilerek, "Tutuklanan kişi sayısı 2 bin 453, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 672’dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.

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