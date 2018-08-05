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Konya'da gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

BELÇİKA'dan memleketleri Konya'nın Seydişehir ilçesine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı.

Konya'da gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralı

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- BELÇİKA'dan memleketleri Konya'nın Seydişehir ilçesine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Beyşehir- Seydişehir karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Belçika'dan tatil için gelen ailenin içinde bulunduğu Serkan Yener (33) yönetimindeki B HH 9695 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Serkan Yener ile yanında bulunan Halil İbrahim Yener (65), Türkan Yener (63), Halil Eymen Yener (8), Hasan Yener ve Onur Güler (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Konya'da gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralıKonya'da gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralıKonya'da gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralıKonya'da gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralı

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