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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 18:24 | Son Güncelleme 10 saat önce

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun Akören mevkisinde meydana geldi. Fatih Uzun (35) yönetimindeki 42 JFV 86 plakalı otomobil, önündeki Hayati Şaktan'ın kullandığı 42 V 1055 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uzun yönetimindeki otomobil, önce refüje çarptı ardından karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fatih Uzun ile araçta bulunan Rabia Kömür (24), Nisan Gümüş (34), Eyüp Gümüş (31) ve Hülya Öztürk yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen ve durdurdukları otomobillerinden inen diğer sürücüler tarafından araç içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yardıma gelen sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Hülya Öztürk, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılar, yardıma gelen sürücüler ve sağlık görevlileri kaza bölgesindeyken araç, birden alev almaya başladı. Alev topuna dönen otomobil, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan diğer araç sürücüsü Hayati Şaktan, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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