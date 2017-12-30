Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde aynı yönde giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Ereğli-Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Fatih Karaca yönetimindeki 42 V 5333 plakalı otomobile, İsmail Ayaz yönetimindeki 01 EZM 26 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonrası her iki otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım
MİT'in yeni kalesi göz kamaştırdı! Tam 5 bin dönüm araziye inşa ediliyor
Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...
Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı
En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
2017 Türkiye'de ve dünyada nasıl geçti?
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Az su tüketimi böbreklerde taş oluşmasına neden oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum