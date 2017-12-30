Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde aynı yönde giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Ereğli-Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Fatih Karaca yönetimindeki 42 V 5333 plakalı otomobile, İsmail Ayaz yönetimindeki 01 EZM 26 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonrası her iki otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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