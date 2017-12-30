HABER

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 17:00 | Son Güncelleme 10 saat önce

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde aynı yönde giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Ereğli-Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Fatih Karaca yönetimindeki 42 V 5333 plakalı otomobile, İsmail Ayaz yönetimindeki 01 EZM 26 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonrası her iki otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahale

Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahale

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.