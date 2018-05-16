Konya'da 'İsrail' protestosu

Tolga YANIK/ONYA, (DHA) - KONYA'da, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etti.
İsrail askerlerinin Filistin'de sivillere yönelik saldırısı Konya'da protesto edildi. AK Parti, MHP, BBP ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, Alaaddin Caddesi üzerinde bir araya gelerek, Kayalıpark'a kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Kayalıpark'ta yapılan basın açıklamasının ardından Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu dua etti. Dua sırasında bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Grup üyeleri, daha sonra olaysız dağıldı.
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