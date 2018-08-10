Konya'da kaçak üretim 1500 av tüfeği ele geçirildi: 10 gözaltı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 36 adrese jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 1500 av tüfeği ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinin Üzümlü Mahallesi'nde kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine, önceden belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ruhsatsız 1500 av tüfeği, 1 kusu sıkı tabanca ve 22 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Kaçak silah üretimi yapan 10 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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