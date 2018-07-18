Konya'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde kaldırımda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında şırınga bulundu. Polis, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölüm ihtimalini değerlendiriyor.
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Bezmiâlem Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaldırımdaki kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinden kimlik kartı çıkmadı. Cesedin yanında şırınga bulan polis, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölüm ihtimalini değerlendiriyor. Ceset, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum