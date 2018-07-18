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Konya'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 21:24 | Son Güncelleme

KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde kaldırımda erkek cesedi bulundu.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde kaldırımda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında şırınga bulundu. Polis, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölüm ihtimalini değerlendiriyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Bezmiâlem Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaldırımdaki kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinden kimlik kartı çıkmadı. Cesedin yanında şırınga bulan polis, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölüm ihtimalini değerlendiriyor. Ceset, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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