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Konya’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 7,5 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, 7,5 saat süren aramanın ardından kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesine bağlı Hodoğlu Mahallesi’nde 3 yaşındaki çocuk, dün saat 17.00 sıralarında kayboldu.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, 7,5 saat süren aramanın ardından kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesine bağlı Hodoğlu Mahallesi’nde 3 yaşındaki çocuk, dün saat 17.00 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve 5 kişiden oluşan AFAD ekibi tarafından koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 yaşındaki çocuk saat 00.30 sıralarında mahallenin yakınlarındaki kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. Kayalıklar arasından kurtarılan çocuk, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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