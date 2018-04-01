Konya’da kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

Konya’nın Karapınar ilçesinde kaybolan zihinsel engelli 26 yaşındaki genç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesine bağlı Yeşilyurt Sırçali Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli Turan Çetin’in (26) kaybolması üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma, bölgede AFAD ekipleriyle birlikte arama-tarama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Turan Çetin bulunarak ailesine teslim edildi. Çetin’in yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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