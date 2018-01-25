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Konya'da kaza 1 olu 18 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 00:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

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