Konya’da kaza anı güvenlik kamerasında

Konya’da bir kişinin karşıdan karşıya geçerken pikabın çarpması sonucu yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya pikabın çarptı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında dün çekilmiş olarak görünen görüntülerde, yayanın karşıdan karşıya geçmek için refüje çıktığı görülüyor. Daha sonra ise refüjden inen yayaya pikabın çarptığı görülüyor.