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Konya'da kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden 1'i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Konya'da kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden 1'i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tali yoldan Akşehir-Yunak karayoluna çıkan Abdülkadir Yaman (74), yönetimindeki otomobil, 03 PS 736 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdülkadir Yaman ile yanındaki Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (7) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Konya'da kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

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