HABER

Konya'da kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden 1'i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden 1'i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını belirterek, yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tali yoldan Akşehir-Yunak karayoluna çıkan Abdülkadir Yaman (74) yönetimindeki otomobil, Hacı Mustafa Keskin yönetimindeki 03 PS 736 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, tarlaya çalışmaya gitmek için yola çıktıkları belirtilen otomobil sürücüsü Abdülkadir, oğlu Ramazan (43), eşi Feride (73) ve torunu Emirhan Yaman (7) yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Hacı Mustafa Keskin ile yanındaki Mustafa Saltık ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayı duyup olay yerine gelen Yaman ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler de aynı hastanenin morguna gönderildi. MAHALLELİ YOLU KAPATTI Ortaköy Mahallesi sakinleri, aynı yerde sık sık kaza olduğunu öne sürerek yolu trafiğe kapattı. Bunun üzerine olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, vatandaşlarla görüştü. Kaymakam Türk'ün yolda gerekli önlemlerin alınacağını söylemesi üzerine mahalleli eylemine son verdi, yol tekrar ulaşıma açıldı.

Trump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajıTrump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajı
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişmeKadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişme
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.