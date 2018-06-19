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Konya'da kaza: Aynı aileden 5'i çocuk 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, eşi, 5 çocukları ve kız kardeşi yaralandı.

Konya'da kaza: Aynı aileden 5'i çocuk 8 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, eşi, 5 çocukları ve kız kardeşi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Babür (40) yönetimindeki 06 FH 0378 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Mahmut Babür ile eşi Bedriye (38), çocukları ikiz kardeşler Hasan (17) ve Abdülkadir, Evin Sara (6), Esma Sultan (4) ve Eslem Nur (3) ile kız kardeşi Emine Babür yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, durumu ağır olan Eslem Nur, Tol Mahallesi yoluna inen helikopter ambulans ile Konya’ya sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Konya'da kaza: Aynı aileden 5'i çocuk 8 yaralıKonya'da kaza: Aynı aileden 5'i çocuk 8 yaralıKonya'da kaza: Aynı aileden 5'i çocuk 8 yaralıKonya'da kaza: Aynı aileden 5'i çocuk 8 yaralı

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