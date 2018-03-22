Konya’da komşu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1’i ağır 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Doğrugöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihat S. (32) ile komşusu Hasan S. (49) ve eşi Arife S. (42) evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cihat S. evden aldığı tüfekle Hasan S. ve eşi Arife S.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonrası yaralanan karı koca ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan Arife S. yapılan müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edildi.

Olaydan sonra zanlı Cihat S. ise Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cihat S. yapılan sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildi.