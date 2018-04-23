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Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 04:43 | Son Güncelleme

Konya’da kontrolden çıkan otomobil, önce karşıya geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne çarptı, ardından tramvay durağına daldı.

Konya’da kontrolden çıkan otomobil, önce karşıya geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne çarptı, ardından tramvay durağına daldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kule tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kaan Y. (22) idaresindeki 07 MPK 43 plakalı otomobil Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinden kunduracılar istikametine seyir halindeyken iddialara göre, kendisine kırmızı ışığın yandığı sırada karşıya geçmek isteyen Mehmet Sert (37) idaresindeki bisiklete çarptı, ardından hızla tramvay durağına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Sert, olay yerine sevk edilen ambulans ile Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Sert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Mehmet Kaan Y. İle yanında bulunan arkadaşı Ahmet Ş., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bisikletlinin geriye kalan ayakkabıları yürek burktu
Karşıdan geçmek isterken hızlı olduğu iddia edilen otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Sert’in olay yerindeki ayakkabıları yürek burktu. Diğer taraftan, kazaya karışan aracın kiralık olduğu öğrenilirken kaza yapan gencin yakınları kaza yerine gelerek şoka giren sürücüyü teselli etti.
Fotoğraflarını çektiler
Bu sırada çevrede bekleyen meraklı vatandaşların cep telefonları ile kazayı görüntülemeye çalışmaları da dikkat çekti. Kaza nedeniyle aksayan tramvay seferleri aracın çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü

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Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü
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Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü
3 / 6

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü
4 / 6

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü
5 / 6

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü
6 / 6

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü

Konya’da kontrolden çıkan otomobil önce bisikletliye sonra tramvay durağına daldı: 1 ölü
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