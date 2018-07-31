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Konya'da kum fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

KONYA'da, kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Konya'da kum fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi: 17 yaralı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, Konya-Ankara Karayolu 70'inci kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini sıfır noktasına kadar düşürmesi nedeniyle otomobil, TIR ve kamyondan oluşan yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya ve Cihanbeyli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, çift yönlü trafiğe kapanan Konya-Ankara Karayolu'nda, kazaya karışan araçların başka kazalara yol açmaması için çekicilerle yoldan kaldırdı. Yol, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat çift yönlü trafiğe kapatıldı. Karayolları ve polis ekiplerinin yoldaki çalışmaları sürüyor.

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Konya'da kum fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi: 17 yaralıKonya'da kum fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi: 17 yaralıKonya'da kum fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi: 17 yaralıKonya'da kum fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi: 17 yaralı

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