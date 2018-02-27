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Konya’da kuyumcudan 100 bin liralık soygun yapan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 17:26 | Son Güncelleme

Konya’da yüzü maskeli ve eli silahlı olarak bir kuyumcudan 100 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı.Olay, 19 Şubat Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dr.

Konya’da yüzü maskeli ve eli silahlı olarak bir kuyumcudan 100 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı.
Olay, 19 Şubat Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Koçak’a ait kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli eli silahlı soyguncu, iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak’a silah doğrultarak vitrindeki altınları poşete koymasını istedi. Silahlı soyguncunun karşısında şoka giren Fatma Koçak, vitrinde bulunan 40 bilezik, 2 gerdanlık seti, set turalı kolye, ve 4 fantezi bileziği poşete doldurdu. Silahlı soyguncu ardından dışarıya çıkarak yaya olarak kaçtı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygun olayına karışan ve güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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