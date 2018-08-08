Konya'da midibüs devrildi: 4 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Edindirme Kursu'nda (KOMEK) görevli usta öğreticileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu, 3'ü kadın, 4 usta öğretici yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu Birlik Parkı yakınında meydana geldi. Altınekin ilçesindeki KOMEK'te Kuran eğitimi veren usta öğreticileri taşıyan Mehmet Ali Uluçam(51) yönetimindeki 42 C 0937 plakalı midibüs, iddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada, midibüste bulunan usta öğreticiler Esra Tanoğlu, Sümeyra Sülük, Deniz Koca ve Mustafa Kılınçer hafif yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama
Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme
15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı
Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı
İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor
Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum